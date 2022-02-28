Гуманитарный штаб помощи в Киеве срочно ищет водителей
28 февраля 2022 , 20:46Читати новину українською
Источник:КГГА
Гуманитарному штабу для помощи киевлянам срочно нужны водители с навыками управления грузовым транспортом для перевозки гуманитарных грузов
Для тех, кто хочет помочь Киеву во время российского нашествия, контакты для связи:
- (068) 726-73-74
- prokopenkomark@ukr.net
- (068) 866-57-78
- philip.alid@gmail.com
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