Гуманитарный штаб помощи в Киеве срочно ищет водителей

28 февраля 2022 , 20:46
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Источник:

КГГА

Гуманитарному штабу для помощи киевлянам срочно нужны водители с навыками управления грузовым транспортом для перевозки гуманитарных грузов

Для тех, кто хочет помочь Киеву во время российского нашествия, контакты для связи:

  • (068) 726-73-74
  • prokopenkomark@ukr.net
  • (068) 866-57-78
  • philip.alid@gmail.com

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Автор: Ігор Саджениця