Гуменюк назвала причины, почему Россия сейчас не использует дроны в атаках

Россия продолжает наносить ракетные обстрелы по территории Украины. Интересно, что иранские дроны-камикадзе в последнее время не используются.

Пауза в применении Shahed может быть связана с несколькими факторами. Об этом 24 Канала сказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

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Есть две причины

Во-первых, враг столкнулся с нехваткой личного состава, подготовленного для использования этого оружия. Россияне нуждались в прибытии иностранных инструкторов, которые поставили свои условия после взрывов на базах Крыма и временно оккупированном Херсоне. Там пропали без вести, в частности, иранские инспекторы.

"Они пытаются отыскать более стабильные и безопасные места. Базы запуска переместили на азовское побережье со стороны Краснодарского края. Это увеличивает расстояние, на которое дрон должен выполнить задание, а значит – увеличивает время на его обнаружение и уничтожение. Поэтому они примеряются, производят расчеты и согласование", – объяснила Гуменюк.

Во-вторых, штормовая погода, порывистый ветер могут оказывать существенное влияние на полетность таких видов баражирующих снарядов.

"Очевидно, они не рисковали их использовать в такую погоду. Сейчас погода меняется, и тактика их действий может измениться. Будем внимательны и не расслабляемся", – резюмировала представительница ОК "Юг".

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