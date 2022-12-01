Безумное психологическое давление, – Гуменюк об анонсированной атаке "200 ракетами"
Российские оккупанты пытаются давить на украинцев и запугивать их сообщениями об "решающей ракетной атаке". Это также оказывает психологическое влияние.
Устрашение и расшатывание информационного пространства – это элемент гибридной войны. Об этом рассказала начальница прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона , передает 24 канал.
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Бряцание оружием
По словам начальницы, это попытка "бряцать оружием". Россияне пытаются давить там, где не хватает других аргументов. Ракетоносители в Черном море снаряжены и подготовлены. Кроме того, с другой стороны, взлетает авиация. Гуменюк отметила, что это может быть и тактика нагнетания и вероятная подготовка. Поэтому население следует предупреждать.
Это безумное психологическое давление в условиях созданного энергетического кризиса, когда люди напряжены и выискивают момент выплеснуть недовольство,
– сказала Гуменюк.
Гуменюк констатировала, известно, сколько ракет у россиян осталось и какого класса. Наши защитники понимают, что они способны использовать их максимально сильно. Однако также отдают себе отчет, что износ тех средств, с помощью которых они выпускают ракеты, тоже имеет свои показатели.
Что этому предшествовало
- Ранее Давид Арахамия заявил, что на этой неделе россияне снова могут нанести массированные ракетные удары по Украине. Президент Владимир Зеленский также предупредил, чтобы украинцы не игнорировали сигналы воздушной тревоги.
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что массированные ракетные удары россияне могут наносить еженедельно .
- В разведке объяснили, есть 3 причины, почему Россия не нанесла анонсированный удар: первая причина – доразведка по тем объектам, по которым уже наносились удары. Вторая – изучение районов и целей, по которым еще будут наносить удар. Третья – подготовка и сосредоточение ракет к боевому применению.