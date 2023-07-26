Дроны или ракеты: Гуменюк рассказала, как Россия может действовать под чужим флагом в Черном море

Россия после саботажа зерновой сделки может готовить в Черном море операции под чужим флагом. Кремль может атаковать иностранные суда, чтобы обвинить Украину.

Госдеп США заявил, что располагает разведывательными данными о подготовке России к возможной атаке в Черном море. Представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, как может выглядеть операция россиян, пишет 24 Канал.

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"Скорее всего, речь идет о том, что ими может быть запущено любое судно под видом другого флага, не российского. То есть имитация иностранного судна, с которого может произойти атака. То есть перевести вину на Украину – это классическая практика оккупантов", – рассказала Гуменюк.

По ее словам, именно так российские войска поступают и на временно оккупированных территориях и сейчас фактически во временно оккупированной части Черного моря.

Гуменюк напомнила, что после начала полномасштабного вторжения Россия объявила северо-западную часть Черного моря от острова Змеиный до мыса Тарханкут – закрытой для навигации. Навигация, по ее словам, была связана только с зерновым соглашением.

Следовательно, сейчас навигация происходит вокруг оккупированного Крымского полуострова.

Там же курсируют суда, в том числе и иностранные. Которые завозят и вывозят грузы в те порты, которые фактически находятся на временно оккупированной территории. Эта проблема навигации очень древняя, еще со времен аннексии Крыма. Но факт, что там курсирует много иностранных судов наявный,

– добавила спикер.

Именно там, как говорит Гуменюк, Россия может прибегнуть к провокации под видом имитации любых дронов – будь то подводных, надводных или даже вооруженной ракетной атаки.

"Спровоцировать нестандартную ситуацию с обстрелом иностранного судна и обвинить в этом Украину", – резюмировала она.

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