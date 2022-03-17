Гумкоридор из Харькова не сработал, – Верещук

На 17 марта Украина согласовала 9 гуманитарных коридоров. Один из них, к сожалению, не сработал.

Речь идет о "зеленом коридоре" в Харьковской области. Об этом рассказала первый вице-премьер Ирина Верещук в вечернем обращении, передает 24 канал.

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По ее словам, коридор для гуманитарной помощи из Харькова в Вовчанск не состоялся из-за обстрелов оккупантов.

Мы продолжаем работать над согласованием маршрутов для доставки гуманитарной помощи ко всем окруженным и заблокированным городам,

– заверила Верещук.

К слову, Вовчанск, что на Харьковщине сейчас находится под полным контролем оккупантов. Люди остались без света, еды и медикаментов.

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