Мовиться про "зелений коридор" у Харківській області. Про це розповіла перша віцепрем'єрка Ірина Верещук у вечірньому зверненні, передає 24 канал.

Увага Вогонь з ринку Барабашово перекинувся на приватні будинки: пожежу гасять під обстрілам

За її словами, коридор для гуманітарної допомоги з Харкова до Вовчанська не відбувся через обстріли окупантів.

Ми продовжуємо працювати над узгодженням маршрутів для доставки гуманітарної допомоги до всіх оточених і заблокованих міст,

– запевнила Верещук.

До слова, Вовчанськ, що на Харківщині, наразі перебуває під повним контролем окупантів. Люди залишилися без світла, їжі та медикаментів.

Яка була ситуація в Харкові 17 березня: дивіться у відео