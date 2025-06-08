Киберспециалисты ГУР атаковали сервисы российской железной дороги: детали операции

Хакеры ГУР атаковали онлайн-систему российской железной дороги. Системы РЖД пока не работают.

Как отмечают источники в ГУР Минобороны, в результате нестандартной атаки нарушена работоспособность системы zd.ru. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Киберспециалисты ГУР атаковали РЖД

Хакеры ГУР МО атаковали систему РЖД (российских железных дорог).

Операция в частности привела к сбою работы серверов NS, которые отвечают за распознавание доменных имен в сети. Таким образом, на уровне домена rzd.ru (включая все субдомены) невозможно конвертировать доменное имя в IP-адрес, вследствие чего все сервисы на rzd.ru больше не работают (включая мобильные приложения).

О факте атаки вынуждена была сообщить и пресс-служба самой РЖД. По их информации, кибератака была сверхмощной – до 6 гигабит трафика и почти 2,5 миллиона запросов в секунду.

Миллионы российских пользователей временно потеряли доступ к основным онлайн-функциям железнодорожной компании, включая покупку билетов и информацию о расписании.

Там также сообщили, что хоть сервисы частично начали работать, атака не прекратилась.



Сервисы РЖД не работают / фото РБК-Украина