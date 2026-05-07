Под ударом – нефтебаза, РЛС, РЭБ и ангары: в Крыму атаковали критические военные объекты врага

Спецподразделение "Призраки" в апреле 2026 года нанесло серию ударов по военной инфраструктуре оккупантов во временно оккупированном Крыму. Под атакой, в частности, оказались РЛС, средства РЭБ, ангары и нефтебаза.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Там также показали кадры соответствующей работы по вражеским целям.

Что поразили в Крыму?

По данным разведки, в результате прицельных ударов в Крыму удалось атаковать пункт коммуникации и питания ретранслятора дронов "Герань" и "Гербера", радиолокационные станции "Подлет-К1", "Балтика-Б" и МР-231-3 "Вайгач".

Также поразили посты радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, системы наблюдения Черноморского флота России, а также лабораторию радиоэлектронной разведки на крыше штабного здания флота.

Под ударами оказались ангары-укрытия самолетов Су-24 и Су-30, резервуары с нефтепродуктами на нефтебазе компании ATAN и посты оптико-электронной разведки, корабельные РЛС МР-231 и комплексы управления "Сервал".

Справочно. Известно, что самолет типа Су-24 россияне обычно используют для сброса корректируемых авиабомб, нанося бомбовые и ракетные удары по наземным целям на линии фронта, а также в ближнем тылу.



В то же время истребитель Су-30 является носителем ракет различных типов, в частности Х-58, и активно используется авиацией, например Черноморского флота, для контроля акватории и атак на украинские суда или инфраструктуру.

Виртуозы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" в Крыму продолжают уничтожать военные объекты российских захватчиков...

– говорится в сообщении.

Работа по важным для врага объектам в Крыму: смотрите видео

Какие потери несет враг в Крыму?

Ранее также нанесли по меньшей мере пять ударов по железнодорожной логистике российской армии в Крыму. Тогда удалось атаковать локомотивы и цистерну. Их оккупанты использовали для перевозки горючего и техники.

Также недавно дроны атаковали здание ФСБ в Армянске на оккупированном полуострове, повреждения получили и здания, расположенные рядом. Также громко было в Джанкое, Симферополе, Бахчисарае и других районах.

До этого удалось атаковать по меньшей мере три десантно-штурмовых катера, ангар для их хранения, противолодочный самолет-амфибию Бе-12 "Чайка", а также судно обеспечения. Все вышеупомянутые суда вывели из строя.