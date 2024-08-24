ГУР атаковало российские провайдеры, Яндекс и Мейл․ру: заблокированы промышленные объекты

В честь Дня Независимости ГУР атаковало российских провайдеров и заблокировало десятки ресурсов промышленных объектов России. В общем уничтожено информации на около 70 терабайт.

Источники 24 Канала в ГУР МОУ сообщили, что разведка вместе с украинским киберсообществом осуществила масштабную атаку на российские провайдеры мобильной связи и интернета. Также атакованы информационные ресурсы и облачные хранилища крупных промышленных объектов врага, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса государства-агрессора.

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Масштабы кибератаки чувствуют по всей России

Источник в военной разведке сообщает, что россияне массово жалуются на сбои работы провайдера цифровых услуг "Ростелеком", жалуются на отсутствие подключения к интернету у мобильных операторов "MTC" и "Билайн", жалуются на "Яндекс", ведь не работает "Яндекс.почта", "Яндекс.еда" и "Яндекс.такси".

Обратите внимание! Все эти ресурсы поддерживают войну России против Украины.

Также атакованы десятки ресурсов крупных промышленных объектов врага, которые обеспечивают работу ВПК России.

В частности хакеры атаковали:

сетевую инфраструктуру автозавода "Чайка-сервис", которая производит специальную технику для российских силовых ведомств),

ООО "Контур-НИИРС", которая производит специальное оборудование для самолетов и вертолетов,

ПАО "ИНЭУМ им. И.С. Брука", которая поставляет технические и программные средства, серверы, процессоры и тому подобное.

Кроме этого, по данным источников, были атакованы облачные и файловые хранилища интернет-провайдера "Mail.ru", VDSina, интернет-провайдера "Квидекс", ООО "Национальные кабельные сети", ПАО "Центральный телеграф" и другие.

Также поражено еще по меньшей мере два десятка ресурсов компаний-производителей светового оборудования, дизельных станций, хостинг-провайдеров, изделий баллистической защиты и тому подобное.

Всего в результате кибератаки поражено не менее 33 сервера и 283 служебных ПЭВМ промышленных объектов, уничтожено 15 облачных и файловых хранилищ и ликвидировано 21 вебсайт.

Эпическое видео из России: смотрите видео (осторожно, чувствительный контент – играет русская музыка)

Общий объем уничтоженной информации – около 70 терабайт. Для хорошего настроения на месте уничтоженных веб-ресурсов украинские хакеры оставили "заглушки" с агитационным содержанием в поддержку победных действий Украины.

Это очередной киберпривет жителям болот. Еще непременно увидимся. С Днем Независимости Украины!,

– прокомментировали атаку в ГУР МОУ.

Также источники предоставили скриншоты, которые демонстрируют нарекания россиян на их сервисы, ведь "ничего не работает".

В российских сервисах масштабные сбои: