ГУР в сотрудничестве с МИД освободили трех украинских моряков из плена хуситов

МИД Украины и ГУР провели успешную операцию по освобождению трех украинских моряков, которые находились в плену йеменских хуситов. Они находились в неволе с ноября 2023 года.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР. Освобожденные украинцы уже скоро вернутся домой.

Смотрите также ГУР уничтожило вражеское спутниковое оборудование на территории России

Что известно об операции по освобождению моряков

По поручению Президента Украины Владимира Зеленского, МИД и ГУР успешно провели совместную операцию по освобождению трех украинских моряков из плена йеменских хуситов.

Трое граждан Украины попали в плен во время захвата грузового судна Galaxy Leader в ноябре 2023 года. С тех пор продолжались переговоры по их освобождению.

Сейчас освобожденные украинцы находятся в безопасности под опекой дипломатов, имеют хорошее физическое состояние и все необходимые документы. Вскоре они вернутся в Украину.

Военные разведчики установили первый прямой контакт с пленными украинцами 3 апреля 2024 года – после пяти месяцев кропотливой работы заверили моряков, что Украина делает все возможное для их освобождения. 22 января 2025 года граждане Украины наконец были освобождены,

– рассказали в ГУР.

В разведке отметили, что операция по спасению украинских моряков происходила при всесторонней поддержке и помощи Королевского Офиса Султаната Оман.