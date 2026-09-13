ГУР и Силы обороны нанесли удары по российским НПЗ в Славянске-на-Кубани и Татарстане

В воскресенье, 13 сентября, украинские военные в очередной раз нанесли удар по важным для противника объектам. Под ударом оказались нефтеперерабатывающие заводы в Краснодарском крае и Татарстане

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Что сказали в ГУР?

Согласно обнародованной информации, операторы Департамента активных действий и Департамента беспилотных систем ГУР Минобороны совместно с Силами обороны провели атаку на нефтеперерабатывающий завод "Славянск-ЭКО" в Славянске-на-Кубани.

В результате удара повреждены ключевая установка по переработке нефти и резервуары для ее хранения. По данным разведки, данное предприятие непосредственно работает на обеспечение российской войны против Украины.

Густой дым и зарево от масштабного пожара на российском НПЗ видны за десятки километров. Вооруженная борьба продолжается! Слава Украине,

– подытожили в ГУР.

На данный момент дополнительной информации о последствиях данного удара нет.

Что сообщили в Генштабе?

Генеральный штаб ВСУ написал, что удалось поразить 2 нефтеперерабатывающих завода. Военное командование подтвердило удар по НПЗ "Славянский" в Краснодарском крае.

Обратите внимание! Славянский нефтеперерабатывающий завод (ООО "Славянск ЭКО") – одно из крупнейших независимых нефтеперерабатывающих предприятий на юге России. Мощность переработки составляет около 5,2 миллиона тонн нефти в год. НПЗ производит автомобильные бензины, нефть, мазут, вакуумный газойль и авиационный керосин. Завод активно вовлечен в обеспечение потребностей армии страны-агрессорки.

Также украинским военным удалось поразить НПЗ "Танеко" в Нижнекамске, Татарстан. Зафиксированы возгорания одного из резервуаров.

Кстати, напомним, что в то же время российский город Нижнекамск, где расположены большие промышленные предприятия, также подвергся атаке беспилотников. Местные жители, в частности, фиксировали прилеты и жаловались на беспокойное утро.