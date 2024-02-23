ГУР и Воздушные силы уничтожили еще один российский А-50 У на Азове

Ряды авиации страны-агрессора редеют так же, как и ряды ее флота. Украинские защитники уничтожили российский самолет А-50 У в районе Азовского моря.

Как сообщают источники 24 Канала в спецслужбах, это была общая операция Главного управления разведки и Воздушных сил.

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Минус еще один "самолет"

Вечером российские паблики взорвались от сообщений о том, что в районе Азовского моря сбили самолет дального радиолокационного обнаружения А-50 У. Также появились кадры и видео с места падения российского воздушного судна.

"Горит очень страшно": видео с места падения самолета

Оккупанты начали сразу придумывать, что, мол, "самолет" приземлили "дружеским огнем" со стороны Мариуполя. Им невмоготу признать, что украинские защитники опять опозорили их якобы "непобедимую" авиацию.

Местные жители хутора Трудовая Армения в Краснодарском крае сообщают о падении какого-то летательного объекта и публикуют кадры пожара, начавшегося под населенным пунктом.

По их словам, слышны мощные взрывы.

Россияне реагируют на сбивание самолета: видео соцсети

Что случилось на самом деле

По сообщению источников, уничтожения А-50 У– это целенаправленная операция украинских разведчиков совместно с Воздушными силами.

Кроме того, наши паблики, в частности, советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко со ссылкой на местных корреспондентов пишет, что существует вероятность, что украинские силы сбили два самолета. Кроме А-50 У "в вечный полет" мог отправиться еще и Ил-22.

Впоследствии российские пропагандистские СМИ написали о падении двух летательных аппаратов. В то же время они не уточняют о каких именно "аппаратах" идет речь.

В Офисе президента тоже отреагировали на сообщения в СМИ. Глава ОП Андрей Ермак сделал на своей странице в телеграмм-канале краткое сообщение: "Самолетик".

А-50 уже сбивали над Азовом в Новом году: что известно

Жизнь россиян ничему не учит. В начале Нового года украинцы дали ясно понять врагу, что ему летать над Азовским морем крайне опасно. Но он не прислушался.

Напомним, что тогда 14 января наши защитники почти одновременно сбить российский А-50 и подбить Ил-22 в Приазовье.

Поврежденный Ил-22 сумел дотянуть до Анапы, где совершил аварийную посадку.

Вместе с А-50 был ликвидирован его экипаж. Среди них был командир воздушного судна Вячеслав Левченко.

Россияне и тогда отказались признавать сбивание своего самолета украинцами. Говорили, что это, мол, ошиблась их собственная ПВО.