ГУР идентифицировало убийц четырех украинских военнопленных

Украинская разведка идентифицировала четырех оккупантов, которые в мае казнили украинских военнопленных, сдавшихся в плен.

Военными преступниками оказались российские захватчики, которые входили в состав штурмовой группы 70-го мотострелкового полка (в/ч 71718) 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии южного округа ВС России.

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ГУР установило имена преступников

Ситуация произошла во второй половине мая 2024 года вблизи населенного пункта Работино Запорожской области. В сети появилось видео, как четверо украинских военных с поднятыми руками без оружия сдались в плен. Однако россияне заставили их лечь лицом вниз и в упор расстреляли.

На момент казни украинских военнопленных под Работино 70 мотострелковым полком врага командовал подполковник Абаев Юрий Маирбекович, 1990 года рождения. Его позывной – "Буйвол".



К военному преступлению также причастны военнослужащие 70-го мотострелкового полка российской оккупационной армии:

Капитан Нагорный Дмитрий Олегович, 1995 года рождения. Он является командиром 2-го батальона.

Старший лейтенант Абуталимов Темирлан Умарович 1997 года рождения – командир 1-й штурмовой роты.

Лейтенант Беков Заур Сергеевич 1997 года рождения – командир 3-й штурмовой роты.

Старший лейтенант Имагазалиев Юсуп Пайзулаевич 1999 года рождения – командир 6-й штурмовой роты.



Россияне, казнившие украинских военных под Работино / Фото ГУР

Пункт постоянной дислокации воинской части этих военных преступников расположен в городе Шали (Чечня).

В ГУР отметили, что эти оккупанты также могут быть причастны к убийству еще нескольких украинских военнопленных позже в мае 2024 года.

Об этом свидетельствуют полученные радиоперехватом разговоры оккупантов из этого полка, во время которой один из российских командиров штурмовой роты отдал приказ своим подчиненным расстрелять украинских военных.