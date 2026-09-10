Дроны-перехватчики и истребители F-16: ГУР провело уникальную операцию по защите неба над Киевом

Спецназовцы подразделения ГУР FERRATA применили беспилотные платформы Katran с дронами-перехватчиками для защиты воздушного пространства Киева. В ходе операции украинские разведчики отработали взаимодействие беспилотного комплекса с экипажами истребителей F-16 для уничтожения вражеских целей с воздуха и с воды.

Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, спецоперация была проведена в сентябре 2026 года в рамках создания многоуровневой эшелонированной системы противовоздушной обороны.

Каковы подробности операции?

К боевым действиям были привлечены бойцы подразделения активных действий FERRATA, в частности их морское подразделение "Черноморский легион", в тесной координации с Воздушными силами ВСУ и другими компонентами Сил безопасности и обороны.

Для выполнения задачи спецназовцы использовали беспилотные платформы Katran. Эти платформы выполняют роль носителей для компактных дронов-перехватчиков, а также оснащены современным радиолокационным и разведывательным оборудованием для обнаружения угрозы на больших расстояниях.

Ключевым элементом операции стало налаживание оперативного взаимодействия между беспилотной компонентой и пилотируемой авиацией.

Операторы ГУР согласовывали действия и координаты в режиме реального времени с экипажами истребителей F-16, что позволило эффективно уничтожать вражеские цели с воздуха и с воды.

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Что известно о других операциях ГУР?

В августе 2026 года спецподразделение ГУР "Group 13" провело успешную операцию на территории временно оккупированного Крыма. Украинские разведчики поразили несколько важных военных целей россиян.

В частности, бойцы уничтожили российский береговой ракетный комплекс "Бастион", который является носителем ракет "Циркон" и "Оникс", что Россия регулярно применяет для нанесения ударов по Украине. Также операторы Group 13 поразили два бензовоза и командно-штабную машину оккупантов на полуострове.

Кроме того, украинские разведчики в ночь на 7 сентября провели результативную операцию на территории временно оккупированного Крыма. Под ударом оказался вражеский самолет.