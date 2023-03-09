Сколько "Кинжалов" еще осталось в России: данные украинской разведки

Россия ночью 9 марта нанесла массированный ракетный удар по Украине. оккупанты использовали гиперзвуковые ракеты типа "Кинжал", которых у врага не так много.

Оккупанты выступили по Украине сразу 6 ракет "Кинжал", которые способны нести самолеты МиГ-31К Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона заявил, что этих ракет в России не так много, как других, пишет 24 Канал.

Смотрите также Чем опасны истребители МиГ-31К, которыми Россия "бряцает" в Беларуси

Россия имеет около 40 ракет типа "Кинжал"

Юсов заметил, что интервалы между вражескими обстрелами увеличились, и в ближайшее время врагу вряд ли удастся восстановить предварительную интенсивность атак.

Если мы говорим о "Кинжалах", то речь о десятках. Этого вооружения (в России – 24 Канал) не так много, как устаревших систем С-300, которых у них тысячи. Здесь речь идет, скажем, о более чем 40,

– сказал Юсов.

По его словам, российские запасы многих видов ракетных вооружений "критически низкие", и интервал между обстрелами в месяц связан с тем, что россияне пытаются наверстать расходы боеприпасов из-за производства, но производить в должном количестве они не могут.

"Калибров" у них осталось 7% от количества (бывшего – 24 Канал) в начале полномасштабной агрессии. Не могут они (направить – 24 Канал) даже из-за производства тех затрат", – заявил Юсов.

Представитель ГУР МО отметил, что российские военные при ударе по Украине использовали месячный объем производства ракет.

"Его (сегодняшний обстрел – 24 Канал) нельзя назвать беспрецедентным, разве что из-за количества использованных "Кинжалов" – она самая большая среди других обстрелов. Но были и более массированные ракетные удары, и интервалы между ними были значительно меньше", – сказал Юсов.

Массированная атака 9 марта: что известно