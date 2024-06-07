Россия планирует раскрыть данные сотрудников ГУР во время новой ИПСО против Украины, – разведка

Россияне готовят новую информационно-психологическую операцию против Украины. За 15 миллионов долларов враг хочет достичь аж 3 цели.

Так, по данным ГУР МО Украины, российские спецслужбы готовят ИПСО, направленную на дискредитацию военного руководства нашего государства, в частности против украинской Военной разведки.

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ИПСО будет действовать на территории Украины и за рубежом

На реализацию новой масштабной кампании против Украины россияне выделили 15 миллионов долларов.

Агентура российских чекистов уже получила указания организовать оплачиваемое изготовление и распространение в медиапространстве Украины и западных государств соответствующих материалов,

– сообщили в ГУР.

В разведке отметили, что говорится о ряде статей и "фильмов". Также враг планирует раскрыть данные сотрудников ГУР МО Украины, привлеченных в координации боевой работы специальных подразделений Сил безопасности и обороны Украины.

ГУР назвало цель врага

В ГУР сообщили, что целью очередной информационной атаки России является:

дискредитация украинских боевых спецподразделений, их офицеров и сотрудников;

блокирование работы ведомств, которые разрабатывают и выполняют боевые и специальные задачи против Москвы;

создание в Украине еще одного фактора общественного напряжения.

К слову, недавно в Сухопутных войсках сообщили, что Россия готовит новые ИПСО, направленные на дискредитацию работников полиции и ТЦК. В частности враг организует съемки о конфликтах ТЦК с гражданами на оккупированных территориях.

В Сухопутных войсках добавили, что значительная часть контента в соцсетях, где изображены служащие ТЦК и конфликты с ними – "продукты вражеских подразделений информационных операций".