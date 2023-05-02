От ГУР не скрыться: в сети показали, как новое ударное подразделение минусует окупантов

Россия продолжает нести колоссальные потери в войне против Украины. В ГУР показали работу своего нового ударного подразделения. Оно также активно работает над ликвидацией противника.

С помощью дронов-камикадзе в ГУР работают над пополнением статистики потерь врага. И теперь мы имеем возможность увидеть работу своими глазами.

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Дроны-камикадзе уничтожают врага

Как отметили в ГУР МО, есть возможность наблюдать за "горящими результатами" работы нового ударного подразделения ведомства. Нам напоминают, что еще в январе анонсировали создание собственной флотилии FPV дронов-камикадзе. Это сделало спецподразделение ГУР МО "Крылья". Теперь же появилась возможность полюбоваться результатами ее деятельности.

Уничтожаем оккупантов и освобождаем нашу страну от захватчиков,

– говорят в ГУР.

Как новое ударное подразделение ГУР МО уничтожает врага: смотрите видео

Заметим, что российское войско несет колоссальные потери в войне против Украины. Ежедневно ряды "двухсотых" пополняют несколько сотен бойцов, а также десятки единиц техники.

Еще почти 500 "пакетов" уехали домой

За прошедшие сутки, 1 мая, наши защитники ликвидировали 460 бойцов "второй армии мира". Если говорить о потерях с самого начала полномасштабного вторжения, то насчитывается 191 420 окупантов.

Также захватчики лишились большого количества техники. В металлолом превратили 3 701 танк, 7 193 боевые бронированные машины, 2 930 артиллерийские системы, 544 РСЗО, 298 средств ПВО.

Кроме того, враг уже не досчитается 308 самолетов, 294 вертолетов, 2 477 БпЛА оперативно-стратегического уровня, 947 крылатых ракет, 18 судов, 5 851 автомобиля и автомобильной техники, а также 360 единиц спецтехники.

Но несмотря на то, что россияне несут колоссальные потери, они продолжают наступать на отдельных направлениях. Также ежедневно совершают десятки атак.

ВСУ отбили еще 41 атаку россиян

Враг не оставляет попыток выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Соответствующую задачу оккупанты должны были выполнить еще до 1 марта, но мужество украинских защитников им этого не позволило.

В то же время основные наступательные усилия оккупантов сосредоточены сейчас на четырех направлениях: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. За минувшие сутки наши защитники отбили 41 атаку врага. Эпицентром боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.