ГУР осуществило масштабную кибератаку на ресурсы правящей партии России

Специалисты Главного управления разведки Минобороны осуществили масштабную кибератаку на ресурсы российской правящей партии "Единая Россия".

Сейчас под ударом находятся серверы и сайты партии, а также домены ER.RU и edinros. Об этом сообщают источники 24 Канала в Главном управлении разведки.

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