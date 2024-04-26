ГУР осуществило масштабную кибератаку на ресурсы правящей партии России
26 апреля 2024, 15:57Читати новину українською
Специалисты Главного управления разведки Минобороны осуществили масштабную кибератаку на ресурсы российской правящей партии "Единая Россия".
Сейчас под ударом находятся серверы и сайты партии, а также домены ER.RU и edinros. Об этом сообщают источники 24 Канала в Главном управлении разведки.
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