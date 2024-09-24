ГУР освободило Волчанский агрегатный завод на Харьковщине, – источники

Во вторник, 24 сентября, стало известно, что ГУР освободило Волчанский агрегатный завод в Харьковской области. Туда в мае 2024 года зашли российские войска, а затем попали в ловушку.

Украинские войска полностью зачистили последнее из 30-ти зданий завода. Об этом 24 Каналу сообщили источники в Силах обороны.

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Что известно о ситуации вокруг агрегатного завода в Волчанске

О хороших новостях по Волчанскому агрегатному заводу сообщали накануне. Он стал настоящей проблемой для россиян во время наступления на Харьковщину в мае 2024 года.

Известно, что к концу сентября там находилось небольшое количество российских войск – примерно 40 оккупантов. Большинство из них – небоеспособное.

В ОТГ "Харьков" 16 сентября сообщали, что россияне обстреляли прилегающие к заводу территории из тяжелой огнеметной системы "Солнцепек".



А офицер бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Владимир Черняк отметил, что сделали они это, чтобы облегчить страдания заблокированных там своих военных.

"У них (россиян – 24 Канал) нарушена логистика, пытаются дронами как-то компенсировать нехватку воды, еды и боеприпасов. По городу Волчанск продолжаются уличные бои", – рассказывал накануне офицер.

А уже 24 сентября стало известно о полной зачистке завода.