ГУР поразило два вражеских катера в Крыму, – источники
В ночь на 30 мая во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы. Известно, что для оккупантов это не прошло без последствий.
Враг снова понес потери среди своих судов. Источники 24 Канала в ГУР МО подтвердили, что в результате операции Главного управления разведки в Крыму были поражены два российских катера.
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ГУР поразило вражеские суда
Ориентировочно в 02:30 российские телеграм-каналы сообщили, что захватчики прекращали движение транспорта через Керченский мост. Местные там жаловались, что слышали как минимум 10 взрывов.
Позже в сети появилась информация, обнародованная пропагандистским чиновником временно оккупированного полуострова Олегом Крючковым. По его словам, ночью, 30 мая, был поврежден железнодорожный и автомобильный паромы.