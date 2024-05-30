ГУР поразило два вражеских катера в Крыму, – источники

В ночь на 30 мая во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы. Известно, что для оккупантов это не прошло без последствий.

Враг снова понес потери среди своих судов. Источники 24 Канала в ГУР МО подтвердили, что в результате операции Главного управления разведки в Крыму были поражены два российских катера.

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ГУР поразило вражеские суда

Ориентировочно в 02:30 российские телеграм-каналы сообщили, что захватчики прекращали движение транспорта через Керченский мост. Местные там жаловались, что слышали как минимум 10 взрывов.

Позже в сети появилась информация, обнародованная пропагандистским чиновником временно оккупированного полуострова Олегом Крючковым. По его словам, ночью, 30 мая, был поврежден железнодорожный и автомобильный паромы.