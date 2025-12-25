"Мы выбрали путь борьбы за свое и за своих": ГУР поздравило украинцев с Рождеством
- ГУР поздравило украинцев с Рождеством, подчеркнув важность любви, надежды и борьбы за будущее.
- Разведчики отметили важность единства и поддержки друг друга в условиях войны против России.
В Главном управлении разведки поздравили украинцев с Рождеством Христовым. Там отметили, что Рождество – это символ любви и надежды на светлое будущее, признак циклического движения добра, которое всегда побеждает дремучий мрак.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.
Как разведчики поздравили украинцев?
В ГУР подчеркнули, что уже двенадцатый год подряд Украина встречает Рождество в условиях войны против России. Для многих украинских семей это означает, что за праздничным столом кого-то будет очень не хватать.
"Тех, кто прямо в эту минуту уничтожает московское зло – держит линию фронта, чтобы тьма, которая пожирает саму жизнь, не продвинулась дальше. Тех, кто заботится о чистоте неба, чтобы было видно рождественскую звезду.
Тех, кто прямо в эту минуту кого-то спасает – успокаивает, обезболивает, оперирует, зашивает раны.
Тех, кто в плену ждет возвращения в родную Украину.
Тех, чья воля и долг побороли страх – и они, с Богом и Украиной в сердце, вершили правосудие добра в бою с российскими оккупантами и вернулись из битв на щите", – говорят в ГУР.
Поздравление с Рождеством: смотрите видео ГУР МО Украины
В ГУР подчеркнули, что в Рождество важно вспомнить, что мы, украинцы, – большая семья. У нас нет другого дома, кроме Украины. Человечность – наша национальная черта.
"Нам дорогие – наши традиции, язык и культура, наша земля. Поэтому мы выбрали путь борьбы за свое и за своих.
Должны горой стоять друг за друга, поддерживать близких, быть ответственными гражданами, отгонять уныние. Тогда нам станет под силу преодолеть все.
Рождество Христово – символ любви и надежды на светлое будущее, признак циклического движения добра, которое всегда побеждает дремучий мрак. И так будет! С Рождеством, украинцы! Христос родился! Славим Его", – поздравили разведчики с Рождеством.
Кто уже поздравил украинцев с Рождеством?
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством, подчеркнув единство народа даже во время войны. Он напомнил, что уже четвертый год подряд Сочельник проходит во время полномасштабной войны за независимость. Враг пытается отобрать покой, тепло семейного очага, ощущение безопасности дома.
"Несмотря на все беды, которые принесла Россия, она не способна оккупировать или разбомбить самое главное. Это наше украинское сердце, это наша вера друг в друга и это наше единство", – сказал украинский лидер.
Также митрополит Киевский Епифаний поздравил украинцев с Рождеством и поблагодарил воинов, защищающих Украину. "Рождество Христово утверждает нас в надежде, что какую бы силу и могущество временно не проявляло зло, Бог непременно победит. Зло потерпит поражение, свет прогонит тьму. Верим в это и добрыми делами будем приближать это время. Христос родился, славим Его", – сказал Епифаний.