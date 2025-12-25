Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

Смотрите также 25 декабря – какой церковный праздник: что нельзя делать на Рождество

Как разведчики поздравили украинцев?

В ГУР подчеркнули, что уже двенадцатый год подряд Украина встречает Рождество в условиях войны против России. Для многих украинских семей это означает, что за праздничным столом кого-то будет очень не хватать.

"Тех, кто прямо в эту минуту уничтожает московское зло – держит линию фронта, чтобы тьма, которая пожирает саму жизнь, не продвинулась дальше. Тех, кто заботится о чистоте неба, чтобы было видно рождественскую звезду.

Тех, кто прямо в эту минуту кого-то спасает – успокаивает, обезболивает, оперирует, зашивает раны.

Тех, кто в плену ждет возвращения в родную Украину.

Тех, чья воля и долг побороли страх – и они, с Богом и Украиной в сердце, вершили правосудие добра в бою с российскими оккупантами и вернулись из битв на щите", – говорят в ГУР.

Поздравление с Рождеством: смотрите видео ГУР МО Украины

В ГУР подчеркнули, что в Рождество важно вспомнить, что мы, украинцы, – большая семья. У нас нет другого дома, кроме Украины. Человечность – наша национальная черта.

"Нам дорогие – наши традиции, язык и культура, наша земля. Поэтому мы выбрали путь борьбы за свое и за своих.

Должны горой стоять друг за друга, поддерживать близких, быть ответственными гражданами, отгонять уныние. Тогда нам станет под силу преодолеть все.

Рождество Христово – символ любви и надежды на светлое будущее, признак циклического движения добра, которое всегда побеждает дремучий мрак. И так будет! С Рождеством, украинцы! Христос родился! Славим Его", – поздравили разведчики с Рождеством.

Кто уже поздравил украинцев с Рождеством?