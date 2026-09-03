ГУР обнародовало досье на 17 российских ученых, работающих в ВПК противника

Российские ученые продолжают разрабатывать новейшие технологии для войны, одновременно пользуясь достижениями международного сотрудничества. Украинские разведчики призывают мировое сообщество перекрыть агрессору доступ к технологиям и полностью изолировать его научный сектор.

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, на портале "War&Sanctions" в разделе "Инженеры агрессии" опубликованы данные о 17 российских ученых и разработчиках. Все они работают в ведущих институтах России и непосредственно участвуют в создании военных технологий двойного назначения.

Кто попал в список разведки?

Среди идентифицированных лиц – ученые Московского физико-технического института, Сколковского института науки и технологий, а также руководители Научно-исследовательского центра беспилотных авиационных систем ЦАГИ.

Эти специалисты занимаются разработкой материалов и покрытий для дронов, элементов авиационных двигателей, производством полупроводников и интеграцией искусственного интеллекта в системы управления БПЛА.

Несмотря на непосредственное участие в разработке оружия, большинство этих ученых по-прежнему участвуют в международных грантах, публикуют статьи в ведущих мировых изданиях и посещают зарубежные конференции.

Полученный за рубежом опыт они применяют в российских лабораториях для модернизации вооружения.

Меры партнеров и призывы Украины

В июле Министерство обороны США уже внесло более трех десятков российских институтов в перечень организаций, представляющих угрозу национальной безопасности, запретив сотрудничество с ними.

Украинская разведка подчеркивает необходимость расширения этих ограничений. ГУР призывает партнеров синхронизировать действия, распространить запреты на союзников России – Иран и Северную Корею, а также ввести эффективный контроль за выполнением санкций.