Удар по аэродромам, базам БПЛА и дорогостоящим РЛС: ГУР провело спецоперацию в России и на ВОТ

Украинские защитники нанесли очередной сокрушительный удар по военной инфраструктуре российской армии. Успешные попадания ослабили способности врага запускать ударные дроны и поставлять топливо своим войскам.

Операции провели операторы Главного управления разведки Министерства обороны Украины в ночь на 20 августа.

Каковы результаты новых ударов ГУР?

Бойцы Департамента активных действий и Департамента беспилотных систем поразили важные логистические и военные объекты агрессора. Благодаря совместной работе Силы обороны нанесли удары по местам хранения и запуску российских беспилотников. Попадания произошли по аэродромам во временно оккупированном Донецке и российском Приморско-Ахтарске.

По данным разведки, именно с этих аэродромов оккупанты запускают ударные дроны по украинским городам. В результате атаки повреждены пусковые установки БПЛА и наземные элементы комплексов. На местах попаданий вспыхнули пожары.

Кроме того, вблизи аэродрома в Приморско-Ахтарске разведчикам удалось выследить и поразить две дорогостоящие вражеские радиолокационные станции – 55Ж6У "Небо-У" и 55Ж6УМ "Ниобий".

Пожар на морском терминале

Параллельно разведчики в сотрудничестве с другими подразделениями Сил безопасности и обороны поразили морской терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае. Объект играет немаловажную роль в поставках топлива оккупационной армии.

По данным ГУР, в результате атаки повреждения получили резервуарный парк и элементы магистральных трубопроводов, что вызвало масштабный пожар.

Ранее сообщалось об ударе Сил обороны по нефтяной инфраструктуре России. В частности, защитники попали по нефтеперерабатывающему заводу "ТАНЕКО" в Нижнекамске и нефтяному терминалу в Волне Краснодарского края. На объектах возникали пожары.