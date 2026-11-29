В ночь на 29 ноября бойцы Главного управления разведки нанесли дальнобойный удар по заводу "КуйбышевАзот" в российском Тольятти. На территории стратегического объекта вспыхнул сильнейший пожар после серии взрывов.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

Что известно о "КуйбышевАзоте"?

Как отметили в ГУР, "КуйбышевАзот" – одно из крупнейших предприятий химической промышленности России. Там производят компоненты для взрывчатки и боеприпасов, а также компоненты для ракетной отрасли.

Известно, что в результате атаки на территории завода были слышны многочисленные взрывы. Также там произошел пожар.

Добавим, бойцы "Альфа" СБУ за минувшую неделю ударили по 4932 российских окупантах, из них – 3314 были уничтожены, а еще 1618 – ранены. Также подразделения Сил беспилотных систем второй день устанавливают рекорд пораженных целей. За 27 ноября там поразили 852 кафира, из которых 283 были ликвидированы.