Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

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Що відомо про "КуйбишевАзот"?

Як наголосили в ГУР, "КуйбишевАзот" – одне з найбільших підприємств хімічної промисловості Росії. Там виробляють компоненти для вибухівки та боєприпасів, а також – компоненти для ракетної галузі.

Відомо, що внаслідок атаки на території заводу було чутно численні вибухи. Також там сталася пожежа.

Додамо, бійці "Альфа" СБУ за минулий тиждень уразили 4932 російських окупантів, з них – 3314 були знищені, а ще 1618 – поранені. Також підрозділи Сил безпілотних систем другий день поспіль встановлюють рекорд уражених цілей. За 27 листопада там уразили 852 окупанти, з яких 283 були ліквідовані.