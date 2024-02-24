Берем информацию о пусках ракет, – Буданов рассказал о сотрудничестве с иностранными разведками

Руководитель ГУР заверил, что Киев не делегирует функций в разведке другим государствам. Однако все же Украина пользуется данными партнеров о пусках ракет врагом.

По словам Кирилла Буданова, украинские средства радиоэлектронной и радиотехнической борьбы не столь мощные как западные. Собственно, об этом начальник украинской разведки заявил в интервью для британской газеты. Разговор опубликовали 22 февраля – накануне второй годовщины полномасштабного вторжения.

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Партнеры помогают ГУР

Буданов отмечает, что как руководитель Главного управления разведки не позволил бы делегировать дело, за которое он ответственен, союзникам: "Мы ни на кого не перекладываем никаких своих функций или полномочий. Более того, я бы запретил, если бы кто-то такое попробовал".

В то же время генерал-лейтенант называет бесценной информацию от партнеров относительно воздушных целей, которые запускают по нашему государству российские оккупанты. Однако, очевидно, если бы у нашего государства было достаточно мощное техническое обеспечение, то такой транзит данных не был бы нужен.

Мы очень широко используем способности, как нам предоставляют страны-партнеры, но это никоим образом не подменяет нашу работу – только наполняет разведданные. Например, для нас критически важна информация о запусках ракет с рубежей, которые мы не можем охватить нашими средствами радиоэлектронной или радиотехнической разведки.

Начальник ГУР вместе с тем добавляет, что только Украина принимает решение, как использовать информацию, предоставленную союзниками. С его слов понятно, что Киев в этом вопросе имеет полную свободу.

Другие тезисы из интервью Буданова

В интервью для издания The Telegraph руководитель украинской спецслужбы озвучил немало важной информации и месседжей. Он описал адаптацию своего ведомства к широкомасштабной войне и работу Главного управления разведки Минобороны. Итак, по словам Буданова: