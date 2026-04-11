Там размещена плотная противовоздушная оборона. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан отметил 24 Каналу, что ГУР нашли соответствующий механизм.

Как ГУР ликвидировали паром "Славянин"?

Роман Свитан рассказал, что эти три парома подходили к порту "Кавказ", загружали железнодорожные цистерны, вагоны. Внутри проложена железная дорога. Далее он переправлялся через Керченский пролив, подходил к Крыму и там разгружался.

Далее эти вагоны становились на рельсы. Поезд переезжал в Керченский пролив, минуя Крымский мост. Дело в том, что после того, как СБУ повредила мост, интенсивность его использования в военном режиме уменьшилась. Они просто боялись возить военные грузы,

– сказал военный эксперт.

Россияне понимали, что подрыв какого-то вагона с боеприпасами уничтожит мост навсегда. Часть военных грузов шла через паромную переправу. Там не всегда можно переправляться. Потому что Керченский пролив достаточно прихотлив. Бывают штормы, лед, много проблем. Особенно в зимний период. Но потом паром снова начал ходить.

Этих паромов было три. Последний ГУР добило, полностью прекратило возможность железнодорожного паромного соединения через Керченский пролив. Причем проникнув под порт "Кавказ". Там недавно были удары. Это в 10 километрах от Керченского моста. Он был под плотной завесой российской ПВО. Если проникли, то нашли механизм,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Прежде всего беспилотники могут заходить со стороны моря на максимально малых высотах без дополнительных сложных систем для обхода рельефа местности, для того, чтобы укрыться от ПВО врага. Поэтому если море не сильно штормит, то можно держаться на максимально низкой высоте.

Земля круглая, поэтому есть такое понятие, как радиогоризонт. На определенном расстоянии от локаторов есть так называемая "мертвая зона". Когда идешь на максимально малой высоте, под радиогоризонтом, остается несколько десятков секунд на реакцию. Российская ПВО не всегда успевает. Можно зайти на максимально малой высоте с моря и отминусовать российские береговые комплексы,

– объяснил Свитан.

Кроме того, можно заходить под радиогоризонтом, используя горы. То есть если зашел со стороны моря, прошел через щель, радиогоризонт, который создает сама гора, можно так же выполнять задачи в Крыму.

Вероятнее всего, таким образом выполнялся заход относительно порта "Кавказ". То есть на максимально малой высоте зашли под радиогоризонтом. Россияне не увидели, хотя такая возможность была. Они дали возможность отминусовать порт "Кавказ", а затем и паром. Поэтому на данный момент у россиян остался один механизм железнодорожной переправы – это Керченский мост,

– добавил летчик-инструктор.

