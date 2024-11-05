Сгорели в сарае: бойцы ГУР уничтожили штурмовую группу оккупантов

Бойцы ГУР продолжают активно уничтожать врага. На одном из участков фронта ударом дрона удалось уничтожить штурмовую группу россиян.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО Украины. Напомним, что за минувшие сутки Россия потеряла в войне против Украины 1 260 своих бойцов.

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Как удалось ликвидировать штурмовую группу россиян

В ГУР поделились видео на котором украинские разведчики ликвидировали штурмовую группу россиян на одном из участков фронта.

ГУР уничтожили штурмовую группу россиян: смотрите видео

Бойцы ГУР обнаружили группу российских штурмовиков, которые пытались спрятаться в жилой застройке. После поражения дома, в котором пытались закрепиться оккупанты, они решили передислоцироваться в соседний сарай, впрочем, туда также прилетело. В результате успешной атаки разведчиков сарай полностью сгорел.

"Итак, московиты смогли сполна познать температуру обеспеченного воинами ГУР МО Украины праведного огня", – говорится в сообщении.

К слову, в СМИ сообщили, что в Крыму была поражена новейшая российская РЛС "Подлет". Ее замена может быть сложной из-за высокой стоимости и необходимости перемещения из России.