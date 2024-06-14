Символ империи: почему поражение двух Су-57 является серьезной проблемой для России

Во время недавней атаки по российскому аэродрому "Ахтубинск" повреждены два истребителя Су-57. Эти самолеты были символ империи, которая якобы вышла на уровень Соединенных Штатов и Китая.

Об этом 24 Каналу сказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. Он объяснил, насколько критической для России является потеря самолетов Су-57, ведь в целом их было не так много. По публичной информации до 15 единиц.

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Действительно ли Су-57 символ мощи российской авиации

Россияне этими самолетами так называемого "пятого поколения" очень гордились. Сейчас фактически только Соединенные Штаты имеют самолет пятого поколения. У них есть несколько таких самолетов, в частности F-22, F-35, но в США их выпускают сотнями. Китай имеет свою разработку, кстати, очень похожую на Су-57 и на F-22.

Оккупанты пытались продемонстрировать создание самолета "пятого поколения", который вроде бы не видно на радарах, который имеет уникальные способности по своему оружию, возможностей пробираться через средства ПВО и ПРО противника. Су-57 – символ, который демонстрирует, что Россия якобы стоит на уровне с самыми мощными военными силами мира.

Однако это был лишь символ, потому что на самом деле до самолета пятого поколения там еще далеко и по двигателям, и по вооружению. Хотя, если говорить о прогрессе, то он есть, потому что Россия, к сожалению, в рамках войны против Украины усовершенствует свое вооружение и возможности разведки и РЭБ,

– сказал Самусь.

Он убежден, что если была бы возможность, то Россия могла усовершенствовать эти самолеты. Однако их действительно мало, кроме того, все они являются преимущественно исследовательскими образцами.

Скоро Украина нейтрализует господство России в воздухе

То, что один самолет уничтожен, а другой – поврежден, это страшный удар, потому что Су-57 создавались, к сожалению, в условиях, когда наши западные партнеры спокойно передавали России любые технологии, компоненты, микроэлектронику и тому подобное. Тогда западные страны наивно думали, что Россию можно задобрить и превратить в добрую, возможно, немножко автократическую, но союзную державу.

Всего с начала полномасштабного российского вторжения ВСУ уничтожили

После 2014 года санкции ударили по возможностям России в разных направлениях. Вероятно, создание новых самолетов Су-57 для россиян сейчас является огромной проблемой. Тем более скоро у них будет проблема того, что авиации вообще не будет хватать.

Когда мы говорим о поступлении F-16 в Украину, то наступит момент, возможно, впервые в истории для России, что страна-агрессор будет неспособна обеспечить себе господство в воздухе,

– отметил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения.

По количеству Россия пока будет преобладать, но по качеству им не удастся держать первенство. Россияне сейчас на голову выше, а вот когда у нас будут F16, или другие западные самолеты, то господство России в воздухе будет нейтрализовано.

Что известно о поражении Су-57