Пушки в лом: кадры масштабного уничтожения артиллерии россиян на Харьковщине
Источник:ГУР МО
Воины аэроразведки уничтожили артиллерию российских захватчиков на Харьковском направлении.
Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины сегодня, 15 октября.
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Отмечают, что операцию удалось провести благодаря аэроразведчикам подразделений активных действий ГУР, бойцов бригады Нацгвардии Хартия, 12 ОЗСП и 92 бригады ВСУ.
"Бойцы объединили усилия, чтобы выявить и уничтожить в своей полосе ответственности на Харьковщине как можно больше российских пушек", – говорится в сообщении.
Техника врага превращается в металлолом
В ГУР отметили, что круглосуточная, целенаправленная, упорная и системная работа дает результат. Поэтому, показали в видео, как украинские воины превращают вражескую артиллерию в металлолом и хлам.
Уничтожение техники россиян на Харьковском направлении: видео