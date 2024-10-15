Пушки в лом: кадры масштабного уничтожения артиллерии россиян на Харьковщине

Воины аэроразведки уничтожили артиллерию российских захватчиков на Харьковском направлении.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины сегодня, 15 октября.

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Отмечают, что операцию удалось провести благодаря аэроразведчикам подразделений активных действий ГУР, бойцов бригады Нацгвардии Хартия, 12 ОЗСП и 92 бригады ВСУ.

"Бойцы объединили усилия, чтобы выявить и уничтожить в своей полосе ответственности на Харьковщине как можно больше российских пушек", – говорится в сообщении.

Техника врага превращается в металлолом

В ГУР отметили, что круглосуточная, целенаправленная, упорная и системная работа дает результат. Поэтому, показали в видео, как украинские воины превращают вражескую артиллерию в металлолом и хлам.

Уничтожение техники россиян на Харьковском направлении: видео



