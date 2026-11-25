Военные Главного управления разведки уничтожили важный для врага многофункциональный разведывательно-информационный комплекс воздушно-космической обороны "МРИК-ВКО". Он находился в Смоленской области.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

Как Россия использовала этот комплекс?

Известно, что этот комплекс способен обнаруживать летательные аппараты с низкой радиолокационной заметностью. Речь идет о дронах. Также система обнаруживает крылатые ракеты в радиусе 2500 километров.

Указанный объект россияне использовали для мониторинга воздушного и космического пространства для обеспечения работы систем ПВО/ПРО. В частности, комплекс был способен обнаруживать летательные аппараты с малой радиолокационной заметностью, а также крылатые ракеты в радиусе 2500 километров, – говорится в сообщении.

Добавим, Силы обороны 23 и в ночь на 24 ноября ударили по базе грузовиков врага в Брянской области. Также под удар попала переправа через реку Волчу на Донбассе. Теперь оккупантам на этом участке фронта будет гораздо сложнее опрокидывать живую силу и бронетехнику.