Заповедная зона и арена сражений: показываем на карте Кинбурнскую косу, где установили флаг Украины

Кинбурнская коса до войны была известна как уникальный заповедник. Но теперь там разворачиваются ожесточенные бои. Почему так – читайте в материале 24 Канала.

Флаг Украины на Кинбурнской косе установили бойцы ГУР. Соответствующее видео появилось 12 августа, а было снято днем ранее.

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Где расположена Кинбурнская коса и что о ней известно

Песчаная Кинбурнская коса частично отделяет Черное море от Днепровско-Бугского лимана. Она является продолжением Кинбурнского полуострова и образована природным комплексом нижнеднепровских песков, которые накопились в устье Днепра еще со времен последнего оледенения.

Интересно, что коса расположена в Николаевском районе Николаевской области неподалеку от Очакова, а на самом Кинбурнском полуострове пересекаются границы Николаевской и Херсонской областей. А еще иногда косой называют весь Кинбурнский полуостров, хотя это не совсем корректно.

Где расположена Кинбурнская коса: показываем на карте

Территория косы относится к Черноморскому биосферному заповеднику.

Уютное песчаное место с краснокнижными и редкими растениями, зонами для рыбалки и спокойным морем,

– так поэтично описывают косу на гугл-картах.

И действительно, Кинбурн был известен как жемчужина Николаевщины, место массового цветения петушков (ирисов), там массово гнездились птицы, жили мартины. До начала полномасштабной войны там обитали 283 вида птиц, абсолютное большинство из которых было внесено в природоохранные списки. Только в Красную книгу Украины вошли 63 вида. А еще на косе цвело самое большое в Европе поле диких орхидей.

Все изменила война. В марте 2022 года россияне оккупировали косу, чтобы заблокировать движение из портов Херсона и Николаева, и вели обстрелы Очакова. Значение полуострова становится понятным, если посмотреть, как близко расположены Николаев, Херсон и Одесса.

Во время контрнаступления ВСУ в ноябре 2022 года Кинбурнская коса осталась единственной оккупированной россиянами частью Николаевщины. А когда захватчики взорвали Каховскую ГЭС, коса временно стала островом и страдала от лесных пожаров (там растет много сосен и дубов). Поле диких орхидей уцелело, но что с лесами, птицами, другими животными – неизвестно.

Как установили флаг Украины на Кинбурнской косе

9 августа рейд на косу совершили спецназовцы Главного управления разведки. Они ликвидировали около 30 россиян и 6 единиц боевой техники врага.

Бойцы атаковали укрепления россиян на их позициях "Кинбурнская крепость", "морской вокзал" и "памятник Суворову". Возле последнего воины установили боевой флаг Военной разведки Украины.

Десантную операцию осуществили подразделения "Химера", "Стугна", Paragon, "Сибирский батальон", "Террор" в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины при поддержке Военно-морских Сил ВСУ и во взаимодействии с другими составляющими Сил безопасности и обороны государства.