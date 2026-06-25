Официальный комментарий по поводу ситуации на Кинбурнском направлении предоставили 24 Каналу в ОТУ "Одесса".

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Отступили ли россияне на Кинбурнском направлении?

Военные подтвердили отступление врага с позиций на Кинбурнском направлении после огневого поражения.

"Речь идет как о позициях на Кинбурнской косе, где расстояние между позициями Сил обороны и врага составляет всего несколько километров, так и о тыловых районах, где россияне до сих пор пытались осуществлять логистику и откуда запускали дроны на материк", – говорится в заявлении СОУ.

Там уточнили, что удалось нанести огневой удар по противнику с помощью авиационных и ракетных ударов.

В то же время военные подчеркнули, что пока речь не идет о полном вытеснении россиян с Кинбурнского направления. При этом Силы обороны делают все возможное, чтобы как можно быстрее воплотить это в реальность.

Отмечается, что логистика оккупантов на этом участке фронта нарушена, ротация практически невозможна. В то же время средства огневого поражения россиян уничтожаются, а новые завезти они пока не могут.

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Важно! В ОТУ "Одесса" пояснили, что необходимо различать понятия "Кинбурнское направление", "Кинбурнская коса" и "Кинбурнский полуостров". Коса – это узкая полоса суши длиной в несколько километров на самом западе полуострова (административно входит в состав Николаевской области). Полуостров — более широкая полоса суши протяженностью в десятки километров (располагается в пределах как Николаевской, так и Херсонской областей).



Кинбурнское направление — сюда мы относим ещё более широкое понятие: оно включает как косу, так и полуостров, прилегающие воды и позиции оккупантов в глубине от переднего края.

Ранее украинские военные обнародовали кадры, на которых над Кинбурном развевается государственный флаг Украины. "Сейчас мы вместе с силами и средствами старших начальников из УВ(с) "Юг" практически отрезали логистику оккупантов на Кинбурнской косе. Поставки боеприпасов, продовольствия и топлива фактически остановлены. Солдат без еды и пресной воды воевать не сможет. Поэтому, по данным разведки, у них сейчас идет эвакуация", — заявил командир ОТУ "Одесса" полковник Денис Носиков.