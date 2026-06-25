Офіційний коментар щодо ситуації на Кінбурнському напрямку надали 24 Каналу в ОТУ "Одеса".

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Чи відступили росіяни на Кінбурнському напрямку?

Військові підтвердили відступ ворога з позицій на Кінбурнському напрямку після вогневого ураження.

"Йдеться як про локації на Кінбурнській косі, де відстань між позиціями Сил оборони та ворога складає лише кілька кілометрів, так і про тилові райони, де росіяни досі намагалися здійснювати логістику та звідки запускали дрони по материку", – мовиться у заяві СОУ.

Там уточнили, що вдалося завдати вогневого ураження за допомогою авіаційних та ракетних ударів по противнику.

Водночас військові наголосили, що наразі не йдеться про повне вибиття росіян з Кінбурнського напрямку. При цьому, Сили оборони роблять усе можливе, щоб якнайшвидше втілити це в реальність.

Зазначається, що логістика окупантів на цьому відтинку фронту порушена, ротація практично неможлива. Водночас засоби вогневого ураження росіян знищуються, а нові завезти вони наразі не можуть.

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Важливо! В ОТУ "Одеса" пояснили, що необхідно розрізняти поняття Кінбурнський напрямок, Кінбурнська коса та Кінбурнський півострів. Коса – це вузька смуга суходолу кілька кілометрів завдовжки на самому заході півострова (адміністративно входить до складу Миколаївської області). Півострів – більш широка смуга суходолу протяжністю десятки кілометрів (розташовується в межах як Миколаївської, так і Херсонської областей).



Кінбурнський напрямок – сюди вкладаємо ще більш широке поняття: він включає як косу, так і півострів, навколишні води та позиції окупантів в глибину від переднього краю.

Раніше українські військові оприлюднили кадри, на яких над Кінбурном майорить державний прапор України. "Зараз ми разом із силами та засобами старших начальників з УВ(с) "Південь" практично відрізали логістику окупантів на Кінбурнській косі. Постачання боєприпасів, продовольства та пального фактично зупинене. Солдат без їжі та прісної води воювати не зможе. Тому, за даними розвідки, у них зараз йде евакуація", – заявив командир ОТУ "Одеса" полковник Денис Носіков.