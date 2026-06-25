Про це 24 Каналу повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Одеса".

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Що відомо про нові успіхи Сил оборони?

За даними військових, українські підрозділи не лише демонструють свою присутність на півострові, а й системно завдають ударів по важливих об'єктах ворога. Зокрема, на відео зафіксоване ураження пунктів управління російських ударних дронів "Молнія", розташованих південніше Кінбурна в районі населеного пункту Очаківське.