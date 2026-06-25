Об этом свидетельствуют спутниковые снимки от 24 июня, опубликованные журналистами "Схем". На них видно скопление автомобилей, движущихся в сторону Керченского моста.

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Насколько длинны пробки из автомобилей тех, кто бежит из Крыма?

Пробки начинаются от пропускного пункта перед мостом и заканчиваются в районе села Ивановка в Керченском районе. Их протяженность составляет более десяти километров. Это примерно полторы тысячи автомобилей, движущихся в направлении выезда с территории оккупированного Крыма.

Пробки перед мостом растянулись на более чем 10 километров: смотрите фото

Напомним, что движение по этой переправе регулярно приостанавливают из-за угрозы воздушных атак.

На фоне дефицита топлива и перебоев с электроснабжением жители оккупированного Крыма всё чаще пишут в соцсетях, что планируют хотя бы на время выехать с полуострова.

В то же время оккупационные власти усилили проверки на контрольно-пропускных пунктах. Из-за этого регулярно возникают задержки, которые затрудняют как гражданское сообщение, так и военную логистику между оккупированным Крымом и территорией России.

Из-за нехватки топлива российские власти призвали граждан реже пользоваться автомобилями и даже заговорили о возвращении бензина марок АИ-76 и АИ-80. Также в России предлагают использовать мини-нефтеперерабатывающие заводы, хотя признают, что они не смогут покрыть потребности страны.

По данным Института изучения войны, в Крыму уже прекратили продажу бензина негосударственным организациям, остановили работу паромов и закрыли все детские лагеря до 1 сентября 2026 года.

На полуострове массово закрываются даже крупные сети АЗС, в частности ТЕС и ATAN.

Жители полуострова всё чаще ездят через Керченский мост в соседние регионы России, чтобы купить бензин и дизель. В ответ российские власти увеличили разрешённый объём перевозки топлива через мост со 100 до 200 литров.