Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский ветер" и другие местные паблики.

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Какая ситуация сложилась в Крыму на 22 июня?

Местные каналы сообщают о введении ряда ограничений на территории Крыма:

общественный транспорт работает только с 05:00 до 21:00;

22–23 июня не будут продавать топливо;

в Севастополе отключают уличное освещение и возможны отключения электроэнергии;

по всему полуострову запрещено движение мототехники с 22:00 до 06:00.

Также были отменены массовые мероприятия, а торговые центры и заведения переходят на сокращенный график работы.

Ранее также сообщалось о приостановке продажи бензина по талонам.

Кроме того, по состоянию на 16:27 в очереди на Крымский мост собралось 995 автомобилей, сообщает оперативный канал о ситуации на подъездах к мосту. Время ожидания в очереди на ручной досмотр со стороны Таманского полуострова составляет около часа, со стороны Керчи — около 3 часов.

В сети также публикуют видео с пустыми пляжами в Крыму. В частности, в Новофедоровке людей в курортный сезон почти нет.

Пустой пляж в Новофедоровке / Видео с телеграм-канала "Крымский ветер"

А в Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили, что по данным Travelline, за последние две недели объем бронирований в Крыму сократился на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По прогнозам аналитиков, вероятность быстрого восстановления спроса остается минимальной.

А одна из российских туристок, решившая отдохнуть в Крыму, рассказала, что её поезд просто остановили, и она "не знает, где находится", а также "хочет домой".

Российская туристка недовольна тем, что едет в Крым: смотрите видео

Что известно об ограничениях с электроснабжением в Крыму?

В оккупированном Крыму также ввели графики отключения электроэнергии. В частности, веерные отключения ввели оккупационные власти из-за аварий на энергосетях и повреждений, нанесенных украинскими дронами Таврической ТЭС вблизи Симферополя.

Согласно обнародованным графикам, в Алуште, Джанкое, Нижнегорском, Черноморском и Красноперекопском районах электричество будут отключать каждые 3 часа.

В Красноперекопском районе в нечетные дни электричества не будет с 00:00 до 03:00, а затем с 06:00 до 09:00 и так далее. По такому же графику будут жить и жители Алушты.

В Судаке дома будут оставаться без электроэнергии до трёх часов в день, но конкретное время отключения не указывается. Кроме того, в некоторых городах и селах принято решение о временном отключении уличного освещения.

Напомним, ранее стало известно, что в Крыму на всё лето 2026 года приостановили заезд и размещение детей в лагерях отдыха. В частности, детей вывозят из международного детского центра "Артек" в места постоянного проживания.

Интересно, что на фоне успешных ударов Сил обороны по Крыму Минобороны Украины заявило, что "закрывает пляжный сезон" на аннексированном Россией полуострове.