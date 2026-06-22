Полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что Украина уже создает оккупантам серьезные проблемы в Крыму с помощью дронов и ракет. И все это даже без применения авиации.

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Как Украина может освободить Крым?

По словам Свитана, Крым – это оперативный географический котёл, зажатый между двумя морями. Если будет достаточно дронов и ракет, то вполне возможно создать такие условия, при которых российская армия не сможет удерживать полуостров. Хотя, конечно, многое зависит от авиации. Пока что Украина не может использовать её в Крыму.

Скорость освобождения Крыма зависит от интенсивности ударов с воздуха. Так можно освободить Крым, не заходя туда с наземной операцией,

– отметил Свитан.

Какова ситуация в Крыму: смотрите видео 24 Канала

Сейчас неправильно говорить о возможности наземной операции в Крыму. В ближайшие 1–2 года ее фактически невозможно организовать. Но за это время вполне можно последовательно уничтожать российские цели на полуострове.

Освобождение Крыма от российского присутствия будет осуществляться с помощью "крыльев". Только после того, как полуостров будет тщательно зачищен от российских военных, только тогда может быть проведена наземная операция,

– отметил Свитан.

Добавим, что на днях Силы обороны нанесли успешные удары по разным сторонам Крымского моста. В Силах беспилотных систем уже намекнули, что когда-нибудь этот объект снова может оказаться под атакой.