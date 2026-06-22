Полковник ЗСУ у запасі та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що Україна вже створює окупантам серйозні проблеми в Криму за допомогою дронів та ракет. І все це навіть без застосування авіації.

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Як Україна може звільнити Крим?

За словами Світана, Крим – це оперативний географічний котел, що затиснутий між двома морями. Якщо буде достатньо дронів та ракет, то цілком можливо зробити такі умови, за яких російська армія не зможе утримувати півострів. Хоча, звісно, багато що залежить від авіації. Поки що Україна не може працювати нею в Криму.

Швидкість звільнення Криму залежить від інтенсивності ударів з повітря. Так можливо звільнити Крим, не заходячи туди із наземною операцією,

– зазначив Світан.

Яка ситуація в Криму: дивіться відео 24 Каналу

Наразі неправильно говорити про можливість наземної операції в Криму. На найближчі 1 – 2 роки її фактично неможливо організувати. Але за цей час цілком можна послідовно вибивати російські цілі на півострові.

Звільнення Криму від російської присутності реалізують за допомогою "крил". Як тільки півострів буде добре зачищений від російських військових, лише тоді може бути наземна операція,

– зауважив Світан.

Додамо, днями Сили оборони завдали успішних ударів по різні боки від Кримського мосту. У Силах безпілотних систем вже заінтригували, що колись цей об'єкт знову може опинитися під атакою.