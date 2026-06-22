Про це пише телеграм-канал "Кримський вітер" та інші місцеві пабліки.

До теми "Звільнення Криму вже почалося": полковник запасу сказав, коли ЗСУ можуть зайти на півострів

Яка ситуація у Криму склалася на 22 червня?

Місцеві канали пишуть про запровадження низки обмежень на території Криму:

громадський транспорт працює лише з 05:00 до 21:00;

22 – 23 червня не продаватимуть пальне;

у Севастополі вимикають вуличне освітлення та можливі відключення електроенергії;

по всьому півострову заборонено рух мототехніки з 22:00 до 06:00.

Також було скасовано масові заходи, а торгові центри й заклади переходять на скорочений графік роботи.

Раніше також повідомлялося про зупинку продажу бензину за талонами.

Окрім того, станом на 16:27 у черзі на Кримський міст зібралося 995 автомобілів, повідомляє оперативний канал щодо ситуації на автопідходах до мосту. Час очікування у черзі на ручний огляд з боку Таманського півострова близько години, з боку Керчі – близько 3 годин.

У мережі також публікують відео із порожніми пляжами у Криму. Зокрема, у Новофедорівці людей у курортний сезон майже немає.

Порожній пляж у Новофедорівці / Відео з телеграм-каналу "Кримський вітер"

А у Російському союзі туріндустрії (РСТ) заявили, що за даними Travelline, за останні два тижні обсяг бронювань у Криму зменшився на 58% щодо аналогічного періоду минулого року. За прогнозами аналітиків, можливість швидкого відновлення попиту залишається мінімальною.

А одна з російських туристок, що вирішила відпочити в Криму, розповіла, що її потяг просто зупинили, і вона "не знає де перебуває", а також "хоче додому".

Російська туристка незадоволена, що їде в Крим: дивіться відео

Що відомо про обмеження зі світлом у Криму?

В окупованому Криму також ввели графіки відключення електроенергії. Зокрема, віялові відключення запровадила окупаційна влада через аварії на енергомережах та пошкодження українськими дронами Таврійської ТЕС поблизу Сімферополя.

Згідно з оприлюдненими графіками в Алушті, Джанкої, Нижньогірському, Чорноморському та Красноперекопському районах електрику відключатимуть кожні 3 години.

У Красноперекопському районі у непарні дні електрики не буде з 00:00 до 03:00, а потім з 06:00 до 09:00 і так далі. За таким же графіком житимуть і жителі Алушти.

У Судаку будинки залишатимуться без електроенергії до трьох годин на день, але конкретний час відключення не вказується. Крім цього, у деяких містах та селах ухвалили рішення про тимчасове відключення вуличного освітлення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Криму на все літо 2026 року призупинили заїзд та розміщення дітей у таборах для відпочинку. Зокрема, дітей вивозять з міжнародного дитячого центру "Артек" до місць постійного проживання.

Цікаво, що на тлі успішних ударів Сил оборони по Криму Міноборони України заявило, що "закриває пляжний сезон" на анексованому Росією півострові.