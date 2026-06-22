Про це повідомив призначений окупантами глава Криму Сергій Аксьонов та російська служба BBC.

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Відпочинок для дітей у Криму скасували

Окупаційна влада Криму з 22 червня по 1 вересня 2026 року призупинила бронювання місць, прийом та розміщення дітей та дитячих груп таборах, санаторіях та місцях для їхньої участі у заходах.

Аксьонов пояснив обмеження "необхідними для забезпечення громадської безпеки".

Зокрема, дітей вивозять з міжнародного дитячого центру "Артек" до місць постійного проживання. Координують процес російські спецслужби. Водночас деякі автобуси з дітьми не встигли доїхати до Криму, як їх розвернули, передають росЗМІ.

Сьогодні (21 червня – 24 Канал) мав відбутися заїзд зміни, але без пояснення причин "Артек" відмовився приймати частину дітей, і діти змушені ночувати в Керчі, в якомусь коледжі,

– розповіла одна з мам.

Інша ж заявила, що їй довелось зняти своїх дітей з поїзда в Тамані після дзвінка з адміністрації табору про те, що "зміни швидше за все не буде". При цьому деякі батьки скаржились, що їх поінформували в останній момент.

Водночас окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развозжаєв сказав, що в місцевих таборах "Ласпи", "Горний" і "Алькадар" заїзди нібито відбудуться за планом 24 – 25 червня.

Нагадаємо, останніми днями Сили оборони України уразили в окупованому Криму нафтобазу, низку зенітних ракетно-гарматних комплексів та радіолокаційних станцій. На тлі успішних ударів Міноборони України заявило, що "закриває пляжний сезон" на півострові.