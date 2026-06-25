Журналист, аналитик по международным вопросам Александр Демченко рассказал 24 Каналу, что Силы обороны Украины последовательно наносят удары по военным объектам в Крыму. Еще немного – и полуостров станет островом.

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Какова ситуация в Крыму?

По словам Демченко, диктатор Путин в очередной раз кинул свое население, которое он перевез в Крым после оккупации. Транспортное сообщение через Крымский мост регулярно останавливается, в городах нет бензина. Также на полуострове уже фиксируются проблемы со светом. И это все в дополнение к нехватке воды. Паромные переправы также не работают.

Путин действительно всех кинул. Ему нужна картинка. Он хочет рассказывать в ООН, что в Крыму гуманитарная катастрофа. Но есть одно "но". Согласно Женевским конвенциям, сторона, оккупировавшая чужую территорию, несет ответственность за всё местное население, гражданские и негражданские объекты на этой территории. Поэтому Россия уже сейчас должна обеспечивать эвакуацию. Этого нет,

– отметил Демченко.

Как подчеркнул журналист, россиянам нужно сейчас просто киеуть всё и уезжать из Крыма. Может быть и так, что до катастрофы на полуострове осталось всего несколько дней. Всё идёт к этому.

Обратите внимание! Военные эксперты рассказали 24 Каналу, что сейчас происходит в Крыму. Там предположили, при каких условиях деоккупация полуострова станет возможной.

Что происходит в Крыму: смотрите видео 24 Канала