Бойцы ГУР взяли под огневой контроль логистику россиян между Крымом и Донецком

Военные подразделений беспилотных систем Департамента активных действий ГУР продолжают блокировать сухопутный коридор "Крым – Донецк" и уничтожать технику российских оккупантов в глубоком тылу.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны.

Как военные ГУР блокируют сухопутный коридор?

В ГУР заявили, что участки трассы между временно оккупированными Бердянском, Мелитополем и Джанкоем находятся под огневым контролем операторов украинской военной разведки.

Военные также обнародовали видео боевой работы: на кадрах можно увидеть, как горят пораженные российские топливозаправщики, грузовики и трал.

Как украинские военные блокируют вражескую логистику: смотрите видео

По словам ГУР, часть барражирующих боеприпасов и разведывательных крыльев Shark-M, которые используются в системном процессе разрушения вражеской логистики на Запорожском направлении, предоставили экипажам Департамента активных действий ГУР в рамках проекта Благотворительного фонда Сергея Притулы "Челюсти".

Напомним, бойцы ГУР продолжают наносить потери врагу. В частности, в апреле 2026 года спецподразделение "Призраки" нанес серии ударов по военной инфраструктуре оккупантов во временно оккупированном Крыму.

Военным удалось атаковать пункт коммуникации и питания ретранслятора дронов "Герань" и "Гербера", радиолокационные станции "Подлет-К1", "Балтика-Б" и МР-231-3 "Вайгач". Также они поразили посты радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки и системы наблюдения Черноморского флота России.

