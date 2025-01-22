ГУР уничтожили вражеское спутниковое оборудование на территории России

Разведчики 17 января успешно ударили FPV-дронами по позициям российской армии в Теткино Курской области. По результатам удара уничтожено важное спутниковое оборудование.

Удар нанесли в частности по укрытию с личным составом противника. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Что стало целью атаки беспилотников ГУР в Курской области

Бойцы ГУР МО Украины 17 января в районе населенного пункта Теткино обнаружили вражескую позицию, где находилось важное спутниковое оборудование.

После этого по позициям оккупантов начали работать FPV-дроны. Украинские дроны поразили российские спутниковые устройства "Ямал-401", "Ямал-402" и "Ямал-300К", которые работают в Ка-диапазоне частот.

В ГУР добавили, что огневого поражения нанесен в частности по укрытию с личным составом вражеского расчета.

FPV-дроны атакуют позицию оккупантов в Тьоткино: смотрите видео

Напомним, беспилотники Сил специальных операций ВСУ второй раз за неделю атаковали нефтебазу "Лискинская" в Воронежской области, вызвав пожар. Также Силы обороны, в частности ССО и Силы беспилотных систем поразили инфраструктуру АО "Смоленский авиационный завод" в одноименной области России.