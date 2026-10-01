Треть не подпадает под санкции: ГУР раскрыло 23 российские компании, производящие ракеты для "Панцирей"

Главное управление разведки обнародовало данные о 23 российских предприятиях, задействованных в производстве ракет 95Я6 для зенитных комплексов "Панцирь". Около трети из этих заводов в настоящее время не подпадают под санкции ни одной из стран международной коалиции.

Согласно заявлению Главного управления разведки Министерства обороны Украины на портале War&Sanctions, опубликованный перечень отражает производственное сотрудничество по созданию зенитных управляемых ракет 95Я6, которые являются основным боекомплектом средней дальности для этих комплексов.

Заводы без международных ограничений

Ключевую роль в разработке и производстве ракет играет Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова. Это предприятие также известно участием в производстве вооружения для беспилотных комплексов "Орион", управляемых артиллерийских снарядов "Краснополь" и пушек для истребителей Су.

Несмотря на ключевую роль в обеспечении российского ВПК, значительная часть выявленных производителей до сих пор не попала под ограничения стран санкционной коалиции.

В частности, под санкциями не находится завод "Компонент", который производит бесконтактные датчики целей для ракет 95Я6. Также в списке числятся Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе, что поставляет блоки излучения и питания, и Тамбовский завод "Электроприбор", где производят рулевые приборы.

Украинская разведка подчеркивает необходимость синхронного применения ограничений в отношении компаний, обеспечивающих производство всего спектра российского вооружения, а не только наступательных систем.

Роль комплексов в защите ВПК агрессора

Средства противовоздушной обороны семейства "Панцирь" используются агрессором для прикрытия собственных предприятий по производству крылатых и баллистических ракет, а также для защиты группировок войск на фронте.

С 2023 года россияне устанавливают такие комплексы непосредственно на крышах зданий в Москве, а также развертывают новые модификации, в частности "Панцирь-СМД-Е" с малогабаритными ракетами "Гвоздь" вместо автоматических пушек.

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