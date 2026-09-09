ГУР взломало ракетный институт России: в сеть попали данные тысяч людей, причастных к войне

ГУР провело масштабную кибероперацию против российской корпорации "Московский институт теплотехники", которая участвует в разработке ракетного вооружения. Украинские разведчики получили данные о структуре предприятия, его разработках, руководстве и сотрудниках.

Об этом сообщает ГУР.

Что известно о кибероперации?

МИТ является одной из ключевых российских структур, вовлеченных в разработку ракетных систем. В состав корпорации входят, в частности, конструкторское бюро "Прожектор", машиностроительный завод "Вымпел", "Воткинский завод" и предприятие "Искра".

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На предприятиях корпорации в Москве и других регионах России создают чертежи, программное обеспечение, двигатели и другие компоненты для ракетного вооружения. Среди систем, к разработке которых причастны специалисты МИТ, ГУР называет межконтинентальные баллистические ракеты "Ярс" и "Тополь-М", баллистические ракеты для подводных лодок "Булава", а также ОТРК "Искандер-М" и баллистическую систему "Кедр"/"Орешник".

Помимо ракетного оружия, корпорация работает над военными спутниковыми системами связи и космическими технологиями.

В частности, россияне разрабатывают ракету-носитель "Старт-1М", которую планируют использовать для вывода на низкую околоземную орбиту многоспутниковых систем. Также в МИТ создают космическую платформу "Типоряд", которая должна усилить разведывательные, коммуникационные и управленческие возможности российской армии.

В рамках кибероперации украинские разведчики установили персональные данные 2 648 человек, связанных с российской корпорацией.

Среди них, по данным ГУР, – генеральный директор МИТ, генерал-лейтенант запаса Сергей Пономарев, а также его заместители Юрий Кириллов, Юрий Соломонов, Андрей Баширов, Артем Хребин и Сергей Солоничкин.

В разведке заявили, что полученная информация будет использована для снижения способности России вести войну против Украины и для привлечения к ответственности лиц, причастных к разработке и производству вооружения.

Напомним, против украинских силовых структур готовят новую масштабную информационную провокацию. Россия планирует привлекать СМИ, блогеров и телеграм-каналы с сомнительной репутацией, в том числе за финансовое вознаграждение.