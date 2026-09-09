Про це повідомляє ГУР.

Що відомо про кібероперацію?

МІТ є однією з ключових російських структур, залучених до розробки ракетних систем. До корпорації входять, зокрема, конструкторське бюро "Прожектор", машинобудівний завод "Вимпел", "Воткінський завод" та підприємство "Іскра".

Корпорація, яка створює ракети для армії Росії: дивіться відео

На підприємствах корпорації у Москві та інших регіонах Росії створюють креслення, програмне забезпечення, двигуни та інші компоненти для ракетного озброєння. Серед систем, до яких причетні фахівці МІТ, ГУР називає міжконтинентальні балістичні ракети "Ярс" і "Тополь-М", балістичні ракети для підводних човнів "Булава", а також ОТРК "Іскандер-М" та балістичну систему "Кедр"/"Орєшнік".

Крім ракетної зброї, корпорація працює над військовими супутниковими системами зв'язку та космічними технологіями.

Зокрема, росіяни розробляють ракету-носій "Старт-1М", яку планують використовувати для виведення на низьку навколоземну орбіту багатосупутникових систем. Також у МІТ створюють космічну платформу "Типоряд", яка має посилити розвідувальні, комунікаційні та управлінські можливості російської армії.

У межах кібероперації українські розвідники встановили персональні дані 2 648 осіб, пов'язаних із російською корпорацією.

Серед них, за даними ГУР, – генеральний директор МІТ, генерал-лейтенант запасу Сєрґєй Пономарьов, а також його заступники Юрій Кіріллов, Юрій Соломонов, Андрєй Баширов, Артьом Хрєбін та Сєрґєй Солонічкін.

У розвідці заявили, що отримана інформація буде використана для зниження спроможностей Росії вести війну проти України та для притягнення до відповідальності людей, причетних до розробки й виробництва озброєння.

Нагадаємо, проти українських силових структур готують нову масштабну інформаційну провокацію. Росія планує залучати медіа, блогерів та телеграм-канали з сумнівною репутацією, зокрема й за фінансову винагороду.