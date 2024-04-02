Выведена из строя: ГУР подорвало электроподстанцию в оккупированном Севастополе, –СМИ

Ночью 2 апреля в пока оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. Военная разведка Украины взорвала электроподстанцию в Севастополе.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в ГУР. Ночью в сети писали о мощных взрывах в Крыму.

Кстати ГУР атаковало завод по сборке "Шахедов" в Татарстане, есть значительные разрушения, – СМИ

Работала группа на месте. Электроподстанция выведена из строя,

– отметил собеседник издания.