Выведена из строя: ГУР подорвало электроподстанцию в оккупированном Севастополе, –СМИ

2 апреля 2024, 09:54
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Источник:

УП

Ночью 2 апреля в пока оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. Военная разведка Украины взорвала электроподстанцию в Севастополе.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в ГУР. Ночью в сети писали о мощных взрывах в Крыму.

Кстати ГУР атаковало завод по сборке "Шахедов" в Татарстане, есть значительные разрушения, – СМИ

 

Работала группа на месте. Электроподстанция выведена из строя,
– отметил собеседник издания.

Автор: Юлія Муріна