Полюбили операции с летательными аппаратами, – разведка анонсирует "много интересного" для окупантов

Главное управление разведки Украины снова заинтриговало. Разведчики намекают, что потери врага только возрастут.

Прессслужба ведомства отмечает, что сотрудники ГУР МО Украины готовят многое интересное.

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ГУР готовит что-то интересное для окупантов

А мы, знаете ли, за последний год очень полюбили проводить операции с использованием летательных аппаратов. Поэтому кафиров приготовиться: мы вас уничтожали, уничтожаем и будем уничтожать! В режиме нон-стоп! Днем и ночью! На земле, в воздухе и воде!

– говорится в сообщении.